Швеция — Латвия: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Швеция – Латвия.
Ставка: победа Латвии с форой (+3.5) за 2.11.
«Из всех четырёх весьма предсказуемых четвертьфиналов этот следует считать наименее предсказуемым. Не так чтобы уж совсем загадочным – нет тут никаких загадок и быть не может, — но если в четвертьфинале и возможна сенсация, то она будет именно здесь.
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Почему я так думаю? Потому что шведы с латвийцами подошли к плей-офф с разных направлений и противоположными курсами. Шведы, как обычно, начали весьма мощно, но в каждом последующем матче что-то теряли в своей игре. Сейчас они не выглядят железобетонными, что, впрочем, происходит со всеми сборными «Тре крунур» на любых турнирах. И что должно обязательно происходить, если пик формы форсируется к старту турнира.
Латвийцы, наоборот, результатами не слишком заморачивались. У них была цель сохранить диспозицию в элите, для этого надо было выходить в плей-офф. И они туда вышли, и, как оказалось, сверхудачно, поскольку вышли с третьего места.
Получив в соперники, скажем честно, едва ли не единственную команду из числа лидеров, которую можно в четвертьфинале сокрушить. В том числе и латвийцам, если, конечно, они сумеют второй матч подряд сыграть «на разрыв аорты».
Столбиться на это я бы не стал. Два раза подряд сыграть выше максимума не просто трудно, а практически невозможно. А без этого нивелировать разницу в классе тоже невозможно. Понятно, что латвийцы подёргаются, а шведы с привычной ленцой будут на это смотреть, ловя соперника на контратаках и разводя в численном большинстве. Думаю, этого им для победы хватит, но победа эта не будет такой уж простой.
Итак, победа шведов в основное время с небольшим преимуществом, в одну-две шайбы», — сказал Лебедев.
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