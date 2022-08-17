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«Динамо» Киев — «Бенфика»: прогноз Константина Генича на матч раунда плей-офф ЛЧ

«Динамо» Киев — «Бенфика»: прогноз Константина Генича на матч раунда плей-офф ЛЧ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» (Киев) — «Бенфика» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Бенфики» за 1.70.

«В польской Лодзи киевское «Динамо» теперь принимает своих гостей в квалификации Лиги чемпионов. На стороне «Динамо» – опыт Мирчи Луческу, достаточно хороший, сплочённый, боеспособный коллектив. Динамовцы прошли два раунда квалификации — одолели не кого-нибудь, а «Фенербахче» и австрийский «Штурм». Причём три победы «Динамо» одержало: на выезде побеждали и в Турции, и в Австрии, забивая в дополнительное время. Это говорит о хорошей физической готовности. Пусть не играют дома, но команда боеспособная, хорошо выстроенная, тактически очень грамотная, с очень интересными исполнителями. Ну и опыт Мирчи Луческу имеет громадную роль.

«Бенфику» сейчас возглавляет Роджер Шмидт. Она уверенно разобралась с «Мидтьюлланном» на предыдущей стадии, дважды его обыграв: дома — 4:1, на выезде — 3:1. В полном порядке нападающий Гонсалу Рамуш. Есть еще Диогу Гонсалвеш, Фернандес. Состав у «Бенфики» очень любопытный. Тут ещё дополнительная подоплёка: против бывшей команды сыграет Роман Яремчук, выступающий за лиссабонский клуб.

По составу, возможностям, классу «Бенфика» повыше, чем «Динамо» (Киев), несмотря на опыт Луческу. У неё есть хорошие шансы выиграть по сумме двух матчей и выйти в группу», — сказал Генич.

Прогноз с коэффициентом 3.95 на матч «Динамо Киев» — «Бенфика».

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