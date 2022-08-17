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«Динамо» Киев — «Бенфика»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов 17 августа

«Динамо» Киев — «Бенфика»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов 17 августа
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Чемпион Европы в составе России U-17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 2.90.

«Всем привет. Сегодня хочу поделиться своим прогнозом на матч квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Бенфикой». В третьем раунде отборочного турнира киевляне получили в соперники австрийский «Штурм», который не играл на групповом этапе турнира с сезона-2000/2001 и вообще в последние годы редко появлялся даже в квалификации соревнований, в основном играя в Лиге Европы.

Первый матч прошёл в Польше, где «Динамо» добилось скромной победы (1:0), нанеся только один удар в створ ворот. Вторая игра в Австрии перешла в дополнительные таймы, где киевляне додавили соперника, но сама встреча могла сложиться в пользу «Штурма». В целом у киевлян было очень мало голевых моментов в противостоянии с австрийцами. Сказывается маленькое количество официальных матчей.

Сейчас же «Динамо» будет противостоять «Бенфика», которая легко прошла датский «Мидтьюлланн» — 4:1 дома и 3:1 на выезде. Плюс к этому клуб из Лиссабона успешно стартовал в чемпионате Португалии, где были обыграны «Арока» (4:1) и «Каза Пия» (1:0). В составе «орлов» выделю молодого нападающего Рамоса, который проводит только второй профессиональный сезон, но демонстрирует результативные выступления – три гола в ворота чемпионата Дании и гол в последней игре чемпионата. Уверен, что 21-летний форвард хочет попасть в групповой этап ЛЧ, как и вся его команда, чтобы показать себя во всей красе.

В этом матче всё на стороне португальцев. Я уверен, что команда из Лиссабона задаст темп с первых минут игры. Поэтому мой прогноз – фора (-1.5) гола на «Бенфику», — сказал Гасилин.

Прогноз с коэффициентом 3.95 на матч «Динамо Киев» — «Бенфика».

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