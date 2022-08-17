«Динамо» Киев — «Бенфика»: ставка Артура Петросьяна на игру квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Динамо» Киев — «Бенфика».
Ставка: «Бенфика» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.
«Понятно, что Киев находится не в лучшем функциональном состоянии и главный упор делает на организацию игры.
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Небольшое количество моментов в матчах с их участием, так как сзади действуют максимально организованно, а впереди пытаются выжимать максимум из минимума. С «Бенфикой» ничего не изменится. Играть в открытый футбол против «Бенфики» киевляне не будут.
«Бенфика» даже при потере Нуньеса по-прежнему остаётся грозной силой. Мы это наблюдали последнее время. Моя ставка тут будет такая: Х2 при ТМ (3.5)», — сказал Петросьян.
Прогноз с коэффициентом 3.95 на матч «Динамо Киев» — «Бенфика».
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