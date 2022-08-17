«Динамо» Киев — «Бенфика»: смотреть онлайн матч отбора Лиги чемпионов, прогнозы и ставки

17 августа пройдёт первый матч заключительной стадии квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Бенфикой». Начало игры намечено на 22:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.95 на матч «Динамо Киев» — «Бенфика».
Игра пройдёт на нейтральном поле в Польше. Место проведения матча — муниципальный стадион «ЛКС им. Владислава Круля» в городе Лодзь.
Эксперты считают явным фаворитом лиссабонцев. Поставить на успех «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.76, а победа «Динамо» оценена в 5.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.
На тотал больше 2.5 гола дают 2.05, на тотал меньше 2.5 гола — 1.88, а на «обе команды забьют» — 1.97.
Выход киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов оценён в 5.40. Итоговый успех «Бенфики» идёт за 1.20.
В предыдущих раундах отбора Лиги чемпионов киевское «Динамо» выбило «Штурм» (Австрия) и «Фенербахче» (Турция). «Бенфика» начинает квалификацию с раунда плей-офф.
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