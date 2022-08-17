2DROTS — «Чертаново»: где играют, время начала матча Кубка России, какой канал покажет

17 августа в Химках состоится матч 1/256 финала Кубка России сезона-2022/2023 между 2DROTS и «Чертаново».
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Игра состоится на стадионе «Арена-Химки», номинальным хозяином будет любительский клуб. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Явным фаворитом считается «Чертаново»: победа гостей оценена коэффициентом 1.28. Успех 2DROTS доступен за 8.00, а ничейный результат после 90 минут идёт за 6.20.
Поставить на проход «Чертаново» с учётом дополнительного времени и серии пенальти предлагают за 1.14, вероятность итоговой победы 2DROTS выражена коэффициентом 4.80.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.63, а тотал меньше 3.5 — за 2.25. Пари на гол в каждом тайме принимается за 1.43.
Где покажут матч 2DROTS — «Чертаново» в прямом эфире.
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