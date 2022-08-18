2DROTS — «Чертаново»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забил

Команда блогеров 2DROTS разгромила «Чертаново» в матче 1/256 финала Кубка России по футболу. Игра состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки».

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Итоговый счёт — 3:0. Все голы были забиты после перерыва. На 50-й минуте форвард 2DROTS Сергей Кутузов открыл счёт. Через восемь минут Валтер Скляр Эдамс удвоил преимущество хозяев, замкнув навес.

Вскоре футболист 2DROTS Владислав Коротаев получил повреждение и покинул поле на носилках. Третий гол на 81-й минуте провёл форвард команды Медиалиги Александр Степанов.



2DROTS — победитель первого сезона футбольной Медиалиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды. Три из из них — «Амкал», «Темп» Барнаул и «СтавАгроСоюз» Ставрополь — успели пробиться в 1/128 финала турнира.

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