«Автомобилист» — «Металлург»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» на Кубке президента Республики Казахстан. Игра предсезонного турнира состоялась в Нур-Султане.

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Итоговый счёт — 2:1 в пользу «лис». На третьей минуте Филипп Майе открыл счёт в матче после паса Николая Голдобина. В концовке первого периода Семён Кошелев удвоил преимущество магнитогорцев. Ему ассистировали Максим Карпов и Николай Голдобин.

На 24-й минуте Василий Филяев сократил отставание в счёте, отличившись с передачи Егора Баранова. Уйти от поражения «Автомобилист» не сумел.



В середине второго периода молодой хоккеист «Металлурга» Юрий Платонов получил малый штраф за нарушение экипировки – отсутствие капы. Согласно новым правилам, капа должна быть у каждого игрока КХЛ 1999 года рождения и младше. Юрий Платонов родился в 2000 году.

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