«Динамо» Киев — «Бенфика»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 киевское «Динамо» уступило лиссабонской «Бенфике».

Киевское «Динамо» не забило «Бенфике» в пятом матче Лиги чемпионов подряд.

Игра состоялась на стадионе «ЛКС» (Лодзь, Польша) и завершилась со счётом 2:0 в пользу «орлов». Главным арбитром матча был Феликс Цвайер из Германии.



На девятой минуте встречи отличился защитник «Бенфики» Мораес Жилберто, голевой пас выполнил хавбек Жоау Мариу. На 37-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш удвоил преимущество португальского клуба, результативной передачей отметился Давид Нерес.

Во втором тайме «Бенфика» контролировала мяч и практически не допускала моментов у своих ворот. «Динамо» так и не смогло отличиться.

Ответная игра решающего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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