«Карабах» — «Виктория Пльзень»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

В первом матче заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Викторией» Пльзень из Чехии.

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Игра состоялась в Баке на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Голов зрители не увидели — 0:0. На матче работала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.



«Карабах» имел внушительное территориальное преимущество. Действующий чемпион Азербайджана владел мячом 67% времени, а также заметно превзошёл команду из Чехии по числу ударов по воротам — 12 против пяти.

«Карабах» семь раз попал в створ, «Виктория» потревожила вратаря соперника один раз. Несмотря на это, отличиться подопечные Гурбана Гурбанова так и не сумели.



Ответный матч пройдёт 23 августа в Пльзени. Начало запланировано на 22:00 мск.

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