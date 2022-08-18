Кубок России — 2022/2023: результаты жеребьёвки, все группы, кто с кем сыграет

В Москве состоялась жеребьёвка Пути Российской Премьер-Лиги «Фонбет» Кубка России по футболу. Согласно регламенту, участнику проведут друг против друга по два матча по круговой системе.
Гендиректор «Бешикташа»: Дзюба нам не нужен.
Каждый сыграет с каждым на своём поле и на выезде. 16 клубов РПЛ распределились на четыре квартета следующим образом.
Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки».
Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».
Группа C: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».
Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».
По решению РФС нынешний розыгрыш Кубка России проходит в два этапа. Первый продлится до декабря, второй пройдёт с февраля по май. Финал запланирован на июнь 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).
«Спартак» и «Зенит» встретятся в Кубке России в третий раз за 15 лет.
Мостовой заявил, что не считает профессионалами клубы «Зоркий» и «Чертаново».
Киевское «Динамо» не забило «Бенфике» в пятом матче Лиги чемпионов подряд.
Федотов пообещал, что резервисты ЦСКА получат шанс в Кубке России.
«Спартак» направил трансферные запросы по двум игрокам «Крыльев Советов».
Тихонов: раз «Спартак» и «Зенит» в одной группе, жеребьёвка была честной.
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