Кубок России — 2022/2023: результаты жеребьёвки, все группы, кто с кем сыграет

В Москве состоялась жеребьёвка Пути Российской Премьер-Лиги «Фонбет» Кубка России по футболу. Согласно регламенту, участнику проведут друг против друга по два матча по круговой системе.

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Каждый сыграет с каждым на своём поле и на выезде. 16 клубов РПЛ распределились на четыре квартета следующим образом.

Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки».



Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».



Группа C: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».



Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».



По решению РФС нынешний розыгрыш Кубка России проходит в два этапа. Первый продлится до декабря, второй пройдёт с февраля по май. Финал запланирован на июнь 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).

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