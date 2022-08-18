«Ференцварош» — «Шемрок Роверс»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Ференцварош» — «Шемрок Роверс» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (-1.5) за 2.17.
«Станислав Черчесов вместе с «Ференцварошем» наверняка хотел выйти в Лигу чемпионов, но не получилось. Среагировал он достаточно спокойно на это. Теперь постарается выйти в Лигу Европы. Наверное, это тот турнир, где «Ференцварош» может проявить себя более солидно. Всё-таки пропасть в классе игроков, общем составе игроков будет не такая большая. С «Шемрок Роверс» у венгерского клуба должно быть преимущество. Плюс, есть злость, которая накоплена после вылета из Лиги чемпионов.
Мне кажется, в этом матче перед своей публикой «Ференцварош» постарается показать максимум, постарается показать, что он готов играть, пусть и во втором по силе еврокубке. Для Черчесова это тоже очень важно. Если снова не будет победы, возникнут вопросы.
Думаю, надо играть победу «Ференцвароша» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.17. Слишком большой коэффициент. Им надо пользоваться», — сказал Андронов.
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