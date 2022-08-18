«Днепр-1» — АЕК: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Днепр-1» — АЕК Ларнака в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2022/2023.



Ставка: победа АЕКа с форой (0) за 1.97.



«Наверное, «Днепр-1» мы всё равно будем называть «Днепром», хотя это уже немножко другой клуб.

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АЕК же опытный еврокубковый боец, думаю, они прекрасно понимают ситуацию, что украинские команды играют фактически без преимущества собственного поля. Наверное, они понимают и историю «Днепра», откуда убежал главный тренер, теперь там поменялся состав.



АЕК, мне кажется, едет с мыслью не проиграть. Так что хорошая ставка — АЕК с форой (0) и коэффициентом 1.97. Такие большие коэффициенты на подобные ставки встречаются редко, но, думаю, здесь он будет оправдан. Возможности «Днепра», думаю, неизвестны даже тренерскому штабу команды», — сказал Андронов.

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