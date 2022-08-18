«Кёльн» — «Фехервар»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Кёльн» — «Фехервар» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Кёльна» с форой (-2) за 2.12.



«Всегда достаточно сложно понять, как команды из ведущих чемпионатов будут относиться к этому турниру (Лиге конференций).

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Что касается «Кёльна», то для него выход в еврокубки — очень редкая история. Вне зависимости от калибра турнира они всё равно попытаются пройти подальше. Выиграть у «Фехервара» не самая сложная задача, тем более что в Кёльне огромный стадион, который будет гнать вперёд команду.



Даже несмотря на уход Модеста в Дортмунд, возможности «Кёльна», на мой взгляд, всё равно достаточно хорошие. Именно с «Фехерваром» может сработать какая-то неожиданная схема со стороны «Кёльна». И в любом случае он постарается выиграть дома с тем преимуществом, которое позволит спокойно ехать на выезд.



Победа «Кёльна» с форой (-2) и коэффициентом 2.12 — таков мой выбор. Фора (-2) — серьёзная, но «Кёльн» намного сильнее», — сказал Андронов.



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