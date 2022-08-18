«Вест Хэм» — «Виборг»: смотреть онлайн матч Лиги конференций 18 августа, прогнозы

18 августа в Англии состоится первый матч заключительного раунда квалификации Лиги конференций между «Вест Хэм Юнайтед» и «Виборгом». Начало игры запланировано на 21:45 мск.
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Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Ответный матч «Виборга» и «Вест Хэма» запланирован на 25 августа.
Эксперты не сомневаются в победе подопечных Дэвида Мойеса. Поставить на успех «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 1.26, а победа «Виборга» оценена в 13.00. Сделать ставку на ничью предлагается за 5.95.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62.
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