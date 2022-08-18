Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вест Хэм» — «Виборг»: смотреть онлайн матч Лиги конференций 18 августа, прогнозы

«Вест Хэм» — «Виборг»: смотреть онлайн матч Лиги конференций 18 августа, прогнозы
Комментарии

18 августа в Англии состоится первый матч заключительного раунда квалификации Лиги конференций между «Вест Хэм Юнайтед» и «Виборгом». Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Гендиректор «Бешикташа»: Дзюба нам не нужен.

Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Ответный матч «Виборга» и «Вест Хэма» запланирован на 25 августа.

Эксперты не сомневаются в победе подопечных Дэвида Мойеса. Поставить на успех «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 1.26, а победа «Виборга» оценена в 13.00. Сделать ставку на ничью предлагается за 5.95.

Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62.

Результаты жеребьёвки Кубка России.

«Спартак» подтвердил интерес к двум игрокам «Крыльев».

«МЮ» готов удвоить зарплату Каземиро.

Федотов пообещал дать шанс резервистам ЦСКА в Кубке России.

Канчельскис: Дзюбу не возьмут в «Тоттенхэм» даже мячи подавать.

Умяров объяснил, почему молодёжи «Спартака» нравится работать с Абаскалем.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022