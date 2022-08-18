Усик — Джошуа: дата боя-реванша, по какому каналу покажут в России, коэффициенты и ставки

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO Александром Усиком, который представляет Украину, и Энтони Джошуа из Великобритании.



Александр Усик дал прогноз на реванш с Джошуа.



Мероприятие начнётся в 18:00, а Джошуа и Усик выйдут в ринг примерно в 23:00 мск. Ранее Усик сообщил, что сможет показать реванш с Джошуа бесплатно. Трансляция поединка будет доступна на официальном YouTube-канале боксёра из Украины — Usyk17.



Кроме того, второй бой Усика и Джошуа можно будет посмотреть на стриминговых площадках DAZN и Sky Sports.



Первая встреча бойцов прошла в сентябре 2021 года в Великобритании. Усик одержал уверенную победу единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112), став обладателем поясов в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Букмекеры считают Усика фаворитом второго боя. Поставить на украинского боксёра можно с коэффициентом 1.50, это примерно 62% вероятности. Шансы британца аналитики оценили коэффициентом 2.70 (34%). На ничью можно поставить за 22.00 (4%).

Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.



Сделать ставку на то, что бой завершится досрочно, можно с коэффициентом 1.85. Поставить на то, что поединок продлится все запланированные 12 раундов, можно за 1.90. На досрочную победу Усика аналитики предложили коэффициент 3.05, а на досрочный успех Энтони Джошуа дают 3.80.



Сделать ставку на то, что украинский боксёр победит по очкам, можно за 2.45, а на то, что судьи отдадут победу его оппоненту, можно поставить с коэффициентом 6.70.



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