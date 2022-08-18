Эксперты назвали фаворита Кубка России после жеребьёвки группового этапа

17 августа прошла жеребьёвка Пути Российской Премьер-Лиги «Фонбет» Кубка России по футболу. Согласно регламенту, участнику проведут друг против друга по два матча по круговой системе.

Результаты жеребьёвки Кубка России.

Букмекеры обновили линию на победителя Кубка России. Фаворитом считается «Зенит»: ставки на действующего чемпиона России принимаются с коэффициентом 3.60.

Следом идут «Спартак» (7.00) и ЦСКА (7.00). За 9.00 предлагается поставить на московское «Динамо». Пятёрку замыкает «Сочи» (11.0).

Ниже оцениваются шансы «Краснодара» (15.0), «Локомотива» (20.0), а также «Ахмата», «Крыльев Советов» и «Ростова» (по 25.0).

По решению РФС нынешний розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа. Первый продлится до декабря, второй пройдёт с февраля по май. Финал запланирован на июнь 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).

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