«Фиорентина» — «Твенте»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги конференций 18 августа

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на игру квалификации Лиги конференций «Фиорентина» — «Твенте», которая пройдёт 18 августа в Италии.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
С Александром Кокориным всё давно понятно, говорить о нём не хочется. К тому же «фиалки» не включили его в заявку на матчи с «Твенте». Лучше поговорим о футболе.
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«Фиорентина» в минувшем сезоне превратила домашний стадион «Артемио Франки» в настоящую крепость, набрав 2/3 от максимально возможного количества очков. Больше «Фиорентины» в родных стенах набрал лишь «Ювентус».
Добавим к этому, что теряли очки «фиалки» на своём поле в основном с грандами. А вот команды сопоставимого уровня или аутсайдеры чаще всего ничего хорошего из Флоренции не увозили. Состав у «Твенте», конечно, скромнее, но списывать голландцев со счетов никак нельзя.
«Твенте» убедительно смотрится на старте сезона. Четыре победы с общим счётом 11:1! В минувшем сезоне Эредивизии «тюккерс» были одними из лучших в верховых единоборствах. Эту планку «гордость Востока» держит и в текущем сезоне, выигрывая по 20,1 воздушной дуэли (второй показатель).
В общем, никак нельзя считать «Твенте» командой, которая хороша только на чистых мячах и не слишком любит бороться. Рон Янс эффективно использует антропометрические данные футболистов при розыгрыше стандартов. На гол гости способны наиграть: они опасны как в позиционных атаках, так и при угловых. А вот у «Фиорентины» на старте сезона в защите не всё гладко.
В первом туре Серии А «фиалки» пропустили два мяча от скромнейшего «Кремонезе». Хотя, впрочем, всё равно победили. Ведь играли на своём поле. Рекомендуем ставку «обе забьют — да» за 1.83. Вариант посмелее — П1 + тотал больше 2.5 гола за 2.20. Можно рискнуть и рассмотреть победу итальянцев через «обе забьют», там коэффициент ещё выше.
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