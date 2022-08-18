«Крылья Советов» — «Факел»: прогноз «Чемпионата» на матч 6-го тура РПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 6-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом». Игра пройдёт в Самаре 19 августа.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.10.

Команды занимают соседние строчки в турнирной таблице, хотя разница заметная. У «Крыльев Советов» пять очков (и 11-е место), у «Факела» — всего три. Воронежцы бодро начали, но дальше пошло тяжелее. Скромные финансовые возможности и подбор исполнителей дают о себе знать.

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«Крылья» потеряли целый ряд ключевых футболистов, причём этот процесс продолжается. Накануне «Спартак», например, отправил трансферный запрос ещё по двум игрокам. Конечно, на таком фоне рассчитывать на выстроенный футбол и стабильный набор очков трудновато.

В четырёх стартовых играх с участием клуба из Воронежа заходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола». «Факел» забил три мяча в ворота «Динамо» (пропустил столько же), открыл счёт в игре с ЦСКА (потом, правда, пропустил четыре раза). Была нулевая ничья с «Уралом», но её можно списать на смену тренера у соперника и откровенно плохой газон.

В Самаре поле гораздо лучше, да и закрываться «Крылья» не склонны. В защите у них проблем достаточно, а вратарь Иван Ломаев в последнее время стабильностью не отличается. Словом, голы в обе стороны мы наверняка увидим. Можно даже проверить ТБ 3.5 мяча за 2.85.

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