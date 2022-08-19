«Боруссия» М — «Герта»: эксперты оценили шансы команд Фарке и Шварца в матче Бундеслиги

19 августа пройдёт матч 3-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта». Начало запланировано на 21:30 мск.

Почему Сандро Шварц не справится с командой Фарке в чемпионате Германии.

Хозяев возглавляет бывший тренер «Краснодара» Даниэль Фарке, пост наставника «Герты» занимает Сандро Шварц, ранее работавший в московском «Динамо».

Эксперты не сомневаются в «Боруссии»: поставить на победу клуба из Мёнхенгладбаха предлагают с коэффициентом 1.55. Успех «Герты» доступен за 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.78.

Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46.

Гол «жеребят» идёт с коэффициентом 1.09. Если забьют футболисты «Герты», сыграет коэффициент 1.49. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.69.

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