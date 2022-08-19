«Севилья» — «Вальядолид»: букмекеры оценили шансы клуба Роналдо набрать очки

20 августа во 2-м туре испанской Примеры «Севилья» на своём поле сыграет с «Вальядолидом». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Владельцем «Вальядолида» является бывший форвард сборной Бразилии Роналдо.

Прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Севилья» — «Вальядолид».

Игра состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Соперники неудачно начали сезон, потерпев поражения в 1-м туре.

За 10 прошлых очных матчей четыре раза победу одержали футболисты «Севильи». Бело-фиолетовые оказались сильнее лишь однажды, а ещё пять встреч завершились вничью.

Букмекеры считают явным фаворитом хозяев. Ставки на победу «Севильи» принимаются с коэффициентом 1.58. Успех «Вальядолида» оценён в 6.80, ничья идёт за 4.20.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.05, тотал меньше 2.5 гола — за 1.88. Победа «Севильи» с разницей в два и более мяча оценивается в 2.85.

Любопытно, что три предыдущие игры между «Севильей» и «Вальядолидом» закончились со счётом 1:1.

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