«Лион» — «Труа»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1 с коэффициентом 2.77

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 3-го тура Лиги 1 «Лион» — «Труа», который пройдёт 19 августа.
Ставка: победа «Лиона» с форой (-2.5 гола) за 2.77.
«Лион» начинает сезон в курортном режиме. Календарь Лиги 1 подарил команде выходца из Лиги 2 «Аяччо» в первом туре, а затем две встречи с командами, которые в прошлом сезоне финишировали совсем рядом с зоной вылета.
Карпин прокомментировал трансфер Дзюбы в «Адана Демирспор».
Идти в турнирной таблице вровень с «ПСЖ» с такими соперниками «Лиону» помешал только перенос игры с «Лорьяном» в минувшем туре из-за плохого газона на «Стад де Мустуар». А с «Аяччо» «ткачи» разобрались, хотя с 27-й минуты играли вдесятером (справедливости ради, на исходе первого тайма судья уравнял составы).
«Труа» вернулся в Лигу 1 в 2012 году, то есть уже 10 лет выступает в элите. Результаты в очных встречах с «Лионом» просто жуткие. Девять побед при общем счёте 5:25. Даже не знаем, нужно ли что-то к этому добавлять.
При этом «Лион» лишь однажды за это время забивал «Труа» на своём стадионе менее трёх мячей — и прошло это в рамках Кубка лиги, остальные четыре встречи прошли в Лиге 1 и были выиграны с уверенным преимуществом. Но при этом «Лион» на том же временном отрезке лишь однажды на своём поле не пропускал от «Труа».
Поставить на ИТБ1(2.5) можно за 2.06, а на «обе забьют» дают коэффициент 1.83. Варианты посмелее — победа хозяев с солидной форой или П1 через «обе забьют».
Мартынович назвал ключевую причину отъезда легионеров «Краснодара».
Стали известны детали перехода Каземиро из «Реала» в «МЮ».
«Спартак» хочет позвать менеджеров из Европы.
Румменниге назвал качество, по которому атака «Баварии» превосходит все клубы.
Мартынович: Сафонов — однозначно сильнейший вратарь России.
- 19 августа 2022
-
12:00
-
11:38
-
11:00
-
10:29
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:27
-
04:44
-
03:51
-
02:44
- 18 августа 2022
-
21:26
-
19:00
-
18:00
-
17:18
-
17:00
-
16:00
-
15:23
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:24
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:40
-
07:50
-
07:00
-
06:22
-
06:00