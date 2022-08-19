«Лион» — «Труа»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1 с коэффициентом 2.77

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 3-го тура Лиги 1 «Лион» — «Труа», который пройдёт 19 августа.

Ставка: победа «Лиона» с форой (-2.5 гола) за 2.77.

«Лион» начинает сезон в курортном режиме. Календарь Лиги 1 подарил команде выходца из Лиги 2 «Аяччо» в первом туре, а затем две встречи с командами, которые в прошлом сезоне финишировали совсем рядом с зоной вылета.

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Идти в турнирной таблице вровень с «ПСЖ» с такими соперниками «Лиону» помешал только перенос игры с «Лорьяном» в минувшем туре из-за плохого газона на «Стад де Мустуар». А с «Аяччо» «ткачи» разобрались, хотя с 27-й минуты играли вдесятером (справедливости ради, на исходе первого тайма судья уравнял составы).



«Труа» вернулся в Лигу 1 в 2012 году, то есть уже 10 лет выступает в элите. Результаты в очных встречах с «Лионом» просто жуткие. Девять побед при общем счёте 5:25. Даже не знаем, нужно ли что-то к этому добавлять.

При этом «Лион» лишь однажды за это время забивал «Труа» на своём стадионе менее трёх мячей — и прошло это в рамках Кубка лиги, остальные четыре встречи прошли в Лиге 1 и были выиграны с уверенным преимуществом. Но при этом «Лион» на том же временном отрезке лишь однажды на своём поле не пропускал от «Труа».

Поставить на ИТБ1(2.5) можно за 2.06, а на «обе забьют» дают коэффициент 1.83. Варианты посмелее — победа хозяев с солидной форой или П1 через «обе забьют».

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