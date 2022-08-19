Швеция — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на полуфинал МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Швеция — Финляндия.
Ставка: победа Финляндии за 1.96.
«Шведы на этом чемпионате мира уже заехали дальше, чем им следовало. И заехали они в полуфинал благодаря тому, что в четвертьфинале играли со сборной Латвии. А это, как все понимают, отнюдь не самый грозный соперник. И даже такого соперника шведы проходили так, будто в полной вратарской амуниции влезали на шифоньер. Поэтому полуфинальных шансов у «Тре Крунур», предположу, ещё меньше, чем у чехов в противостоянии с канадцами.
Финны, несмотря на свои младые годы, играют в такой правильный хоккей, что аж противно. Победить их можно, только разрывая их игровые шаблоны, и на это способны только североамериканские сборные да Россия, да и то далеко не всегда. Шведы же стремятся к финскому варианту игры, но только стремятся, до финской отточенности им, конечно, далеко. Вот и получается, что объективно финны должны выходить в финал достаточно спокойно и уверенно.
Но не будем забывать, что это молодёжный чемпионат. Что в принципе выстрелить может любая команда. Так, как в конце группового турнира выстрелили латыши, а в четвертьфинале — чехи. Могут и шведы прыгнуть выше головы, особенно если в начале матча финны дадут слабину и отпустят скандинавов на пару шайб. Опять-таки в конце игры, если шведы будут уступать в один гол, они запросто могут устроить финнам «кровавую баню». Но в целом при нормальном и безэксцессном течении матча я не вижу у шведов возможности обыграть финнов, практически по всем показателям команда Суоми своих соперников превосходит.
Поэтому предположу не слишком лёгкую, но и не слишком трудную победу сборной Финляндии. При достаточно скучной игре на взаимное «умучивание». Вполне может быть, что в одну шайбу. Вполне может быть, что и вообще со счётом 1:0. Но закончится всё в основное время», — сказал Лебедев.
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