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«Боруссия» М — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Боруссия» М — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» М — «Герта» в 3-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.87.

«Матч, открывающий очередной тур Бундеслиги. Не слишком удачно стартовала «Герта». В общем-то, последние игры оставили ощущение некоторой неотлаженности внутри команды, которая по большому счету ещё и не создалась.

«Боруссия» выглядит явным фаворитом, тем более в домашнем матче они уже одержали победу над «Хоффенхаймом». Да, довольно обидно упустили победу на последних секундах в ещё одной встрече с «Шальке», но всё-таки это был выездной матч, тем более рурское дерби, пусть и не самое главное.

Мне кажется, что «Герта» пока ещё не нашла свой футбол в этом году, и она будет продолжать его искать. «Боруссия» не самый хороший соперник для того, чтобы в матче с ней пытаться что-то найти.

Поэтому выбираю ставку на победу Мёнхенгладбаха с форой (-1) и коэффициентом 1.87. Учитывая расход, прекрасная ставка. «Боруссия» прежде всего сильнее в атакующей игре и должна выигрывать», — сказал Андронов.

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