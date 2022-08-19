Александр Усик — Энтони Джошуа 2: ставки и коэффициенты на бой-реванш 20 августа

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO Александром Усиком, который представляет Украину, и Энтони Джошуа из Великобритании.
Александр Усик дал прогноз на реванш с Джошуа.
Мероприятие начнётся в 18:00, а Джошуа и Усик выйдут на ринг примерно в 23:00 мск. Ранее Усик сообщил, что сможет показать реванш с Джошуа бесплатно. Трансляция поединка будет доступна на официальном YouTube-канале боксёра из Украины — Usyk17.
Кроме того, второй бой Усика и Джошуа можно будет посмотреть на стриминговых площадках DAZN и Sky Sports.
Первая встреча бойцов прошла в сентябре 2021 года в Великобритании. Усик одержал уверенную победу единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112), став обладателем поясов в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.
Уайлдер сделал прогноз на бой Усика и Джошуа.
Бой Бетербиева и Ярда перенесён из-за травмы россиянина.
Прогноз Тедди Атласа с коэффициентом 3.24 на реванш Усик — Джошуа.
Александр Усик предстал в образе казака перед поединком с Джошуа.
Названы гонорары Усика и Джошуа за бой-реванш.
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