«Крылья Советов» — «Факел»: смотреть онлайн матч 6-го тура РПЛ, ставки и прогнозы

19 августа в Самаре пройдёт матч 6-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 2.89 на матч «Крылья» — «Факел».
Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена». «Крылья Советов» набрали пять очков в пяти турах, «Факел» набрал три балла.
Явным фаворитом считаются «Крылья Советов»: поставить на победу самарцев предлагается с коэффициентом 1.80. Успех воронежцев оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.89.
Аналитики ждут от матча РПЛ «Крылья Советов» — «Факел» большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07.
Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.45. Гол «Крыльев Советов» доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.74.
Гол в каждом тайме оценивается в 1.70, а гол в первые 15 минут — в 3.20.
Где покажут матч «Крылья» — «Факел».
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