«Севилья» — «Вальядолид»: прогноз «Чемпионата» на матч Ла Лиги с коэффициентом 7.00

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Примеры между «Севильей» и «Вальядолидом».

Ставка: точный счёт 1:1 за 7.00.

Обе команды начали сезон с поражений. «Севилья» будет играть на своём поле, и это огромный плюс, но даже статистика очных встреч указывает на то, что нельзя недооценивать «Вальядолид».

Владимир Гранат дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Вопросов по мотивации к хозяевам нет, за неудачу в 1-м туре надо исправляться. Беда в том, что «Севилья» формируется фактически на ходу: Иско перешёл из «Реала», но в 1-м туре не попал в заявку. Накануне заполучили молодого и талантливого Ньянзу из «Баварии». Очень здорово, однако первенство уже стартовало, а новички только подъезжают.



На старте сезона-2022/2023 «Севилья» играла с «Осасуной». Ничего хорошего из этого не вышло — 1:2. «Вальядолид» получил 0:3 от «Вильярреала», хотя смотрелся не так уж плохо. Разгромного поражения точно не заслуживал, но с реализацией как-то совсем не задалось.



Казалось бы, команды находятся в разных весовых категориях. К тому же «Севилья» играет дома. Но дело в том, что красно-белые — удобный соперник для «Вальядолида». Достаточно сказать, что три предыдущие очные встречи обошлись без победителя. ВХ2 или даже лобовая ничья смотрятся интересно.

Можно пойти ещё дальше. Три последних матча между этими клубами закончились с одинаковым счётом — 1:1. Если вы верите в совпадения, подумайте о ставке с коэффициентом 7.00.

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