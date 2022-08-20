«Металлург» — «Барыс»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Астанинский «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем туре Кубка президента Республики Казахстан. Итоговый счёт — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).
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В середине второго периода отличился канадский форвард «Металлурга» Филипп Майе. Уже через пять минут усилиями Динмухамеда Кайыржана «Барыс» провёл ответную шайбу.
Ещё через полторы минуты в ворота «Металлурга» был назначен буллит, который реализовал Джереми Бракко. За две с половиной минуты до второго перерыва Энтони Луис забросил третью шайбу «барсов».
В третьем периоде «Металлург» предпринял попытку отыграться, Валерий Орехов сократил отставание до минимума, но уйти от поражение «лисы» не смогли.
«Барыс» занял первое место на турнире с пятью очками в трёх матчах. В активе «Металлурга» четыре балла и вторая позиция.
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