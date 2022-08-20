«Крылья Советов» — «Факел»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт

«Крылья Советов» и «Факел» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и закончилась со счётом 1:1.

Василенко: «Факел» недоволен ничьей, мы только на победу настраиваемся.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.



В первом тайме зрители голов не увидели. На 61-й минуте Максим Глушенков пробил в дальний нижний угол ворот из пределов штрафной. Однако уже через четыре минуты «Факелу» провёл ответный мяч. Вышедший на замену нападающий воронежцев Максим Максимов после подачи с угла поля головой переправил мяч в сетку.



После шести туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают 11-е место с шестью очками. «Факел» расположился на 12-й позиции с четырьмя баллами.

«Крылья» не знают побед на протяжении пяти матчей РПЛ, безвыигрышная серия «Факела» достигла шести встреч.

В седьмом туре РПЛ самарцы сыграют с грозненским «Ахматом», соперником «Факела» станет «Спартак».

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