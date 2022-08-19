Дерек Чисора сделал прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа

Британский супертяжеловес Дерек Чисора сделал прогноз на бой между соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком.
Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа на битве взглядов.
Поединок Усика и Джошуа пройдёт 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В первом бою спортсмен из Украины победил единогласным решением судей.
«Я сужу по тому, что видел в исполнении Энтони Джошуа в последнее время. Видел его работу с новым тренером, видел его тренировки со всей командой. Он собрал столько профессионалов для подготовки к этому бою! В общем, я уверен, что он победит нокаутом», — цитирует Чисору talkSPORT.
Ставки на победу Энтони Джошуа нокаутом принимаются с коэффициентом 4.00. Досрочная победа Усика оценена в 3.20.
Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.
Где можно будет бесплатно посмотреть бой Усика и Джошуа.
Команда Джошуа пыталась отстранить украинского судью от боя с Усиком.
Названы гонорары Усика и Джошуа за бой-реванш.
Результаты взвешивания Усика и Джошуа перед реваншем.
Тренер Джошуа: хотим отправить Усика в нокаут.
Прогноз Тедди Атласа с коэффициентом 3.24 на реванш Усик — Джошуа.
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