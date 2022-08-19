Дерек Чисора сделал прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа

Британский супертяжеловес Дерек Чисора сделал прогноз на бой между соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком.

Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа на битве взглядов.

Поединок Усика и Джошуа пройдёт 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В первом бою спортсмен из Украины победил единогласным решением судей.

«Я сужу по тому, что видел в исполнении Энтони Джошуа в последнее время. Видел его работу с новым тренером, видел его тренировки со всей командой. Он собрал столько профессионалов для подготовки к этому бою! В общем, я уверен, что он победит нокаутом», — цитирует Чисору talkSPORT.

Ставки на победу Энтони Джошуа нокаутом принимаются с коэффициентом 4.00. Досрочная победа Усика оценена в 3.20.

Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.

Где можно будет бесплатно посмотреть бой Усика и Джошуа.

Команда Джошуа пыталась отстранить украинского судью от боя с Усиком.



Названы гонорары Усика и Джошуа за бой-реванш.



Результаты взвешивания Усика и Джошуа перед реваншем.



Тренер Джошуа: хотим отправить Усика в нокаут.



Прогноз Тедди Атласа с коэффициентом 3.24 на реванш Усик — Джошуа.