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Дерек Чисора сделал прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа

Дерек Чисора сделал прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора сделал прогноз на бой между соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком.

Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа на битве взглядов.

Поединок Усика и Джошуа пройдёт 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В первом бою спортсмен из Украины победил единогласным решением судей.

«Я сужу по тому, что видел в исполнении Энтони Джошуа в последнее время. Видел его работу с новым тренером, видел его тренировки со всей командой. Он собрал столько профессионалов для подготовки к этому бою! В общем, я уверен, что он победит нокаутом», — цитирует Чисору talkSPORT.

Ставки на победу Энтони Джошуа нокаутом принимаются с коэффициентом 4.00. Досрочная победа Усика оценена в 3.20.

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