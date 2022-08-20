Даниил Медведев — Тейлор Фритц: результат матча, кто победил, какой счёт

Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Даниил Медведев выиграл шестой тай-брейк подряд.
В четвертьфинале Медведев сломил сопротивление американца Тейлора Фритца, который является 13-м номером в рейтинге. Игра длилась 1 час и 40 минут, Даниил одержал победу в двух сетах со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
Медведев 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из двух. Тейлор Фритц выполнил три эйса при трёх двойных ошибках и ни разу не взял подачу соперника.
За выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Медведев поборется со Стефаносом Циципасом из Греции. 24-летний теннисист в четвертьфинале оказался сильнее Джона Иснера из США в трёх партиях — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.
Медведев объяснил, за счёт чего обыграл Фритца.
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