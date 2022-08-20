«Боруссия М» — «Герта»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Мёнхенгладбахская «Боруссия» выиграла у «Герты» из Берлина в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу. Игра состоялась на стадионе «Боруссия Парк» и завершилась победой хозяев — 1:0.

Дзюба: город Адан — красота, лепота!

Единственный мяч состоялся на 34-й минуте. Защитник Максимилиан Миттельштедт сыграл рукой в своей штрафной площади, нападающий «Гладбаха» Алассан Плеа открыл счёт с 11-метровой отметки.

В середине второго тайма полузащитник Йонас Хофман упустил возможность удвоить преимущество «Боруссии», не реализовав пенальти — мяч отбил вратарь «Герты» Оливер Кристенсен.

За нарушение, которое привело к назначению пенальти, вторую жёлтую карточку получил и был удалён с поля центральный защитник берлинцев Филип Уремович.



После трёх туров в активе «Боруссии» семь очков. «Герта» имеет в активе один балл.

В четвёртом туре «Боруссия М» сыграет с мюнхенской «Баварией», а берлинцы — с дортмундской «Боруссией».

Главный тренер «Торино»: сочувствую Миранчуку, это уникальный футболист.

Бускетс отказался понижать зарплату и уйдёт из «Барселоны».

Валерий Кечинов дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Гари Невилл обратился к Роналду: не время разводить руками и уходить с поля!

Каземиро станет восьмым бразильцем в истории «Манчестер Юнайтед».

Пиняев рассказал о своём состоянии после госпитализации.

Черчесов: какой смысл задним числом посыпать голову пеплом?