«Боруссия М» — «Герта»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Мёнхенгладбахская «Боруссия» выиграла у «Герты» из Берлина в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу. Игра состоялась на стадионе «Боруссия Парк» и завершилась победой хозяев — 1:0.
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Единственный мяч состоялся на 34-й минуте. Защитник Максимилиан Миттельштедт сыграл рукой в своей штрафной площади, нападающий «Гладбаха» Алассан Плеа открыл счёт с 11-метровой отметки.
В середине второго тайма полузащитник Йонас Хофман упустил возможность удвоить преимущество «Боруссии», не реализовав пенальти — мяч отбил вратарь «Герты» Оливер Кристенсен.
За нарушение, которое привело к назначению пенальти, вторую жёлтую карточку получил и был удалён с поля центральный защитник берлинцев Филип Уремович.
После трёх туров в активе «Боруссии» семь очков. «Герта» имеет в активе один балл.
В четвёртом туре «Боруссия М» сыграет с мюнхенской «Баварией», а берлинцы — с дортмундской «Боруссией».
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