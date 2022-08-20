«Севилья» — «Вальядолид»: результат матча чемпионата Испании, кто победил, какой счёт

«Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче второго тура испанской Примеры.

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Игра состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Итоговый счёт – 1:1.



Первым тайм обошёлся без голов. На 80-й минуте полузащитник Ануар с передачи нападающего Серхио Леона вывел «Вальядолид» вперёд. Уже через шесть минут «Севилья» провела ответный мяч, отличился защитник Карим Рекик.



На последней минуте основного времени на поле завязалась потасовка. Причиной стал грубый фол в исполнении Лукаса Окампоса. Судья показал две красные карточки игрокам, которые уже покинули поле – Маркосу Акунье и Джаваду Эль-Ямику. Они принимали активное участие в выяснении отношении.

К основному времени матча арбитр добавил восемь минут, но счёт не изменился.

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