«Динамо» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на московское дерби

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч чемпионата России «Динамо» — «Спартак».

Почему «Динамо» не сможет остановить победную поступь «Спартака».

Ставка: ничья за 3.45.

«В минувшем сезоне «Динамо» набрало ход и некоторое время подавало надежды на золотые награды. Не удалось удержать такой темп до конца первенства, что в итоге принесло бело-голубым только третье место.

Новый розыгрыш не принёс ожидаемого успеха, при этом команда выглядит очень свежо. За пять туров столичный клуб записал на свой счёт две победы и три ничьи, которые принесли девять очков и шестое место в турнирной таблице.



На счету «Спартака» четыре победы и ничья, при этом в двух последних турах красно-белые обыграли «Урал» и «Сочи». Кроме того, «народная команда» забивала 14 раз, при этом пропускала меньше одного раза за матч.



Скорее всего, сегодня статус дерби внесёт коррективы, и обе команды постараются зацепиться за турнирные баллы любого номинала. Кроме того, оба клуба не проигрывали ещё в этом первенстве. Ожидаю не только равную игру, но и такой же исход.



Мой прогноз — ничья за 3.45».

Кавазашвили: «Спартак» в АПЛ был бы в верхней половине таблицы.



Где смотреть матч «Динамо» — «Спартак» бесплатно.



Валерий Кечинов дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».



Дзюба рассказал о первых впечатлениях от турецкого города Адана.

Мантуан: хочу, чтобы «Зенит» меня выкупил и я остался в Петербурге надолго.

Дмитрий Тарасов напрашивается обратно в «Рубин».

Дюрица рассказал, чего не стоит делать Дзюбе в Турции.