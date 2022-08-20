«Динамо» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на московское дерби

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч чемпионата России «Динамо» — «Спартак».
Почему «Динамо» не сможет остановить победную поступь «Спартака».
Ставка: ничья за 3.45.
«В минувшем сезоне «Динамо» набрало ход и некоторое время подавало надежды на золотые награды. Не удалось удержать такой темп до конца первенства, что в итоге принесло бело-голубым только третье место.
Новый розыгрыш не принёс ожидаемого успеха, при этом команда выглядит очень свежо. За пять туров столичный клуб записал на свой счёт две победы и три ничьи, которые принесли девять очков и шестое место в турнирной таблице.
На счету «Спартака» четыре победы и ничья, при этом в двух последних турах красно-белые обыграли «Урал» и «Сочи». Кроме того, «народная команда» забивала 14 раз, при этом пропускала меньше одного раза за матч.
Скорее всего, сегодня статус дерби внесёт коррективы, и обе команды постараются зацепиться за турнирные баллы любого номинала. Кроме того, оба клуба не проигрывали ещё в этом первенстве. Ожидаю не только равную игру, но и такой же исход.
Мой прогноз — ничья за 3.45».
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