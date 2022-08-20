«Динамо» — «Спартак»: во сколько начало, где смотреть дерби, какой канал покажет, прогнозы

Сегодня, 20 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Начало – в 17:30 мск.
Почему «Динамо» не сможет остановить победную поступь «Спартака».
Бесплатную трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru. Также в эфире центральный матч тура покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они не видят фаворита в этом матче. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63, а успех «Спартака» оценивается в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.66.
Букмекеры склоняются к тому, что московское дерби «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.
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