Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Константин Генич дал прогноз на московское дерби «Динамо» – «Спартак» 20 августа 2022 года

Константин Генич дал прогноз на московское дерби «Динамо» – «Спартак» 20 августа 2022 года
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Спартак».

Почему «Динамо» не сможет остановить победную поступь «Спартака».

Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.00.

«Динамо» при Йокановиче играет в непрезентабельный футбол – не очень яркий, не очень симпатичный и очень прагматичный. Динамовцы закрываются и отдают мяч сопернику, отталкиваясь от соперника. Этот состав «Динамо» может играть лучше, как это было при Шварце.

«Спартак» очень ярок – лихо бежит, хорошо взаимодействуют игроки, отличная физическая форма. Главное «Спартаку» не пребывать в эйфории. Победы внушают оптимизм.

Думаю, что «Динамо» открыто на «Спартак» не пойдёт, поэтому будет сдерживающий футбол. «Спартак» будет искать свой темп и ритм, а вот уже во втором тайме событий должно быть больше. Я бы поставил на то, что второй тайм будет результативнее первого. Во вторых таймах «Спартак» всегда добавляет, игра может раскрыться».

Кавазашвили: «Спартак» в АПЛ был бы в верхней половине таблицы.

Где смотреть матч «Динамо» — «Спартак» бесплатно.

Олег Романцев оценил старт сезона в исполнении «Спартака».

Валерий Кечинов дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Дзюба рассказал о первых впечатлениях от турецкого города Адана.

«Динамо» — «Спартак». Первое дерби Абаскаля и Йокановича станет украшением 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак». Первое дерби Абаскаля и Йокановича станет украшением 6-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022