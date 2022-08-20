Константин Генич дал прогноз на московское дерби «Динамо» – «Спартак» 20 августа 2022 года

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Спартак».

Почему «Динамо» не сможет остановить победную поступь «Спартака».

Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.00.

«Динамо» при Йокановиче играет в непрезентабельный футбол – не очень яркий, не очень симпатичный и очень прагматичный. Динамовцы закрываются и отдают мяч сопернику, отталкиваясь от соперника. Этот состав «Динамо» может играть лучше, как это было при Шварце.



«Спартак» очень ярок – лихо бежит, хорошо взаимодействуют игроки, отличная физическая форма. Главное «Спартаку» не пребывать в эйфории. Победы внушают оптимизм.



Думаю, что «Динамо» открыто на «Спартак» не пойдёт, поэтому будет сдерживающий футбол. «Спартак» будет искать свой темп и ритм, а вот уже во втором тайме событий должно быть больше. Я бы поставил на то, что второй тайм будет результативнее первого. Во вторых таймах «Спартак» всегда добавляет, игра может раскрыться».

Кавазашвили: «Спартак» в АПЛ был бы в верхней половине таблицы.



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