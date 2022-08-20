Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Усик — Джошуа 2: где пройдёт бой, кто фаворит, прогнозы и ставки на реванш

Усик — Джошуа 2: где пройдёт бой, кто фаворит, прогнозы и ставки на реванш
Комментарии

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO Александром Усиком, который представляет Украину, и Энтони Джошуа из Великобритании.

Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа на битве взглядов.

Вечер бокс начнётся в 18:00, а Джошуа и Усик выйдут в ринг не ранее 23:00 мск. Ранее Усик сообщил, что сможет показать реванш с Джошуа бесплатно. Трансляция поединка будет доступна на официальном YouTube-канале боксёра из Украины — Usyk17.

Кроме того, второй бой Усика и Джошуа можно будет посмотреть на стриминговых площадках DAZN и Sky Sports.

Первая встреча бойцов прошла в сентябре 2021 года в Великобритании. Усик одержал уверенную победу единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112), став обладателем поясов в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.

Костя Цзю сделал прогноз на реванш Усик — Джошуа.

Американец Уайлдер сделал прогноз на бой Усика и Джошуа.

Команда Джошуа пыталась отстранить украинского судью от боя с Усиком.

Названы гонорары Усика и Джошуа за бой-реванш.

Прогноз Тедди Атласа с коэффициентом 3.24 на реванш Усик — Джошуа.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022