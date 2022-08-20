«Химки» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 6-го тура чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Химки» — «Локомотив».

Прогноз с коэффициентом 5.60 на матч «Химки» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.58

«На финише минувшего сезона, где «Химки» за 30 туров добыли семь побед и 11 мирных исходов, команда собралась с силами и в решающих поединках за право сыграть в элитном первенстве обыграла «СКА-Хабаровск» и сохранила прописку в РПЛ. Старт в новом турнире для коллектива прошёл неплохо – подмосковный клуб добыл две виктории и семь баллов, что привело на девятую позицию.

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«Локомотив» в минувшем сезоне занял только шестое место, при этом стал для меня главным разочарованием на старте нового первенства. 1 июля на пост главного тренера пришёл 52-летний немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, под руководством которого красно-зелёные открыли сезон с домашней ничьей с «Пари НН» (1:1), следом за тем столичные дважды проиграли и в последнем туре снова не смогли выиграть – на этот раз красно-зелёные сыграли вничью с «Крыльями Советов».



Я считаю, что сегодня по совокупности неудач «Локо» заработал право выиграть – тем более, что противник не самый мощный в РПЛ.



Мой прогноз — победа «Локомотива» за 2.58».

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