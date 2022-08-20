«Химки» — «Локомотив»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча 20 августа 2022

Сегодня, 20 августа, состоится матч 6-го тура РПЛ «Химки» – «Локомотив». Начало – в 15:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 5.60 на матч «Химки» — «Локомотив».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они не могут определить фаворита. Поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех москвичей оценивается в 2.61. На ничью дают коэффициент 3.58.
Букмекеры считают, что матч 5-го тура РПЛ «Химки» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.
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