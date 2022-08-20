Эксперты оценили шансы Артёма Дзюбы оформить хет-трик в чемпионате Турции

33-летний Артём Дзюба, который почти три месяца находился в статусе свободного агента, подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1» и уже провёл первую тренировку.

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Букмекеры сделали свой прогноз на результативность российского нападающего в турецкой Суперлиге. Если форвард забьёт больше 11 мячей в чемпионате Турции, сыграет коэффициент 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Сделать ставку на хет-трик Дзюбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00 — 33% вероятности.

По сообщениям Vprognoze.ru, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Артёма Дзюбы в турецкий клуб. Напомним, что нападающий выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2015 года.

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