«Динамо» – «Спартак»: ставка Егора Титова на московское дерби с коэффициентом 2.82

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Спартак».

Почему «Динамо» не сможет остановить победную поступь «Спартака».

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.82.

«Дерби — это всегда непредсказуемо. Можно вспомнить прошлый сезон. В первом круге «Динамо» владело большим преимуществом, вело 2:0, могло и 3:0 делать, но в концовке за несколько минут «Спартак» отыгрался.

Ко второму матчу «Динамо» подходило фаворитом, но проиграло 0:2. А в финале Кубка России всё должно было решиться в серии пенальти, но Фомин чуть ли не впервые в карьере не реализовал 11-метровый.

Сейчас практически для всех «Спартак» — фаворит. Он ярко проводит старт сезона. Команда бежит, прессингует, в фантастической форме находится Промес. Даже травма Мозеса пока не выбила из колеи. «Динамо» же выглядит бледно, мало создаёт, но при этом не проигрывает, а в последних двух матчах не пропускало. Там меняется стиль, команда становится более оборонительной.

Прогноз Дмитрия Булыкина с коэффициентом 13.0 на матч «Динамо» — «Спартак».

Но, думаю, здесь «Спартак» вынудит «Динамо» раскрыться. Даже если динамовцы начнут осторожно, то гол может вскрыть игру. У «Спартака» идёт, и он способен пройти оборону бело-голубых, тем более что там сейчас совсем молодые ребята собраны. А дальше уже пойдёт повеселее.



«Спартак» и для меня фаворит, поэтому выберу ставку «Спартак» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча». Не удивлюсь и крупной победе спартаковцев, но и пропустить могут — Смолов сейчас хорош.

Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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