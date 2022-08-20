«Ростов» — «Сочи»: ставка Константина Генича на матч чемпионата России 20 августа 2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Сочи».

Почему «Ростов» обыграет «Сочи» и останется в тройке лидеров.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«Очень любопытная встреча пройдёт в Ростове-на-Дону, где сыграют третья и пятая команды чемпионата на данный момент. У «Сочи», правда, отрицательная разница забитых и пропущенных из-за крупных поражений от «Спартака» и ЦСКА в Москве. Шесть мячей из девяти «Сочи» пропустил в этих матчах. Но, вообще, «Сочи» пропускает в каждом матче. И «Сочи» — одна из двух команд (вместе с «Оренбургом»), которые ещё не играли вничью в этом сезоне.

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«Ростов» в лидерах. И пока команда Валерия Карпина не проигрывает — три победы и два ничейных результата. Причём три победы подряд ростовчане одержали. Но при этом худшую свою игру «Ростов» показал в матче с «Пари Нижний Новгород» — очень плохие действия в обороне. Как сказал сам Карпин, вопросы по качеству игры имеются. Осадочек остался, даже несмотря на четыре забитых мяча.



Думаю, здесь должен быть весёлый футбол. «Сочи» играет от себя, играет в контроль. Но, конечно, команде не хватает физики. Это было видно и по выездным матчам с ЦСКА и «Спартаком», и с «Ахматом» концовочка непросто далась. Но, в принципе, команда неплохо созидает. «Ростова» это тоже касается. Плюс, конечно, стандарты Уткина, уверенная игра Комличенко на старте сезона — большой бонус для ростовчан.



Здесь мы должны увидеть голы. Этот «Сочи» отличается от «Сочи» Федотова. Он играет чуть менее дисциплинированно в обороне. Мой прогноз — тотал больше 2.5 мяча за 1.90».

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