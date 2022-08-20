«Ростов» — «Сочи»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал покажет

Сегодня, 20 августа, состоится матч 6-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи». Начало – в 20:00 мск.

Почему «Ростов» обыграет «Сочи» и останется в тройке лидеров.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Ростов»: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех сочинцев оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.45.



Букмекеры предполагают, что игра 6-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьёт «Ростов», сыграет коэффициент 1.26. Гол «Сочи» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

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