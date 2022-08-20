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«Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч испанской Примеры

«Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч испанской Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» Мадрид.

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Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.17.

Прошлый сезоне принёс «Сельте» неуверенный старт, после чего только ближе к осени Виго сумело добыть первые баллы. В итоге за 38 туров «небесные» порадовали 12 победами и 10 мирными исходами, что в итоге принесло 46 очков и 11-е итоговое место. Старт нового сезона прошёл неожиданно нестабильно, при этом «небесные» сыграли вничью с «Эспаньолом», причём выигрывая со счётом 2:0.

Мадридский «Реал» в минувшем сезоне выиграл чемпионат Испании и другие официальные турниры, в том числе и Лигу чемпионов. Более того, уже новое первенство белые открывали победой в Суперкубке УЕФА, в котором одолели «Айнтрахт» из Франкфурта. В четырёх последних очных матчах выигрывали «галактикос», чего мы ждём и сегодня.

Мой прогноз — фора (-1) на «Реал» Мадрид за 2.17».

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