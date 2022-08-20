Александр Усик – Энтони Джошуа: прогноз Вадима Тихомирова на реванш 20 августа 2022 года

Экс-комментатор смешанных единоборств Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Усик – Энтони Джошуа в тяжёлом весе за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа на битве взглядов.

Ставка: бой будет неполным за 2.06.

«Сегодня говорим о бое Александра Усика и Энтони Джошуа. Сложно прогнозировать. В первом их бою победа осталась за Усиком, но сейчас может случиться всё, что угодно. Мы понимаем, что Александр готовится к этому бою супермотивированным, но иногда мотивация переходит в режим постоянного стресса, который немножко разрушает бойца изнутри. В каком состоянии Усик подойдёт к бою – большая загадка.



Говорят, что Усик набрал чуть ли не 15 килограммов. За это можно зацепиться. Я бы предположил, что бой не дойдёт до решения судей. Джошуа понял, что перебоксировать Усика не получится и надо более агрессивно идти за нокаутом. Он за ним пойдёт и либо добьётся его, либо пропустит какой-то жёсткий удар навстречу от более тяжёлого Усика.



Усику будет сложно поддерживать свой фирменный темп в течение долгого времени. Именно темп Александра отмечают некоторые боксёры, которые с ним спарринговались. Будет ли Усик так же подвижен в новых кондициях – большой вопрос.



Мне кажется, что поединок получится более динамичным, чем их первый бой, и может завершиться досрочно».

Где бесплатно покажут бой Джошуа — Усик.

Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.



Костя Цзю сделал прогноз на реванш Усик — Джошуа.



Американец Уайлдер сделал прогноз на бой Усика и Джошуа.



Команда Джошуа пыталась отстранить украинского судью от боя с Усиком.



Названы гонорары Усика и Джошуа за бой-реванш.



Прогноз Тедди Атласа с коэффициентом 3.24 на реванш Усик — Джошуа.