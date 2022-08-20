ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч 6-го тура РПЛ 21 августа 2022 года

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч чемпионата России ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: победа ЦСКА в один гол за 3.54.

«В прошлом турнире чемпионата России ЦСКА порадовал поклонников, но в борьбу за комплект наград так и не сумел вступить.

Прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» с коэффициентом 8.20.

За 30 туров минувшего первенства шестикратный чемпион Российской Премьер-Лиги записал на свой счёт 15 побед и пять ничьих, которые принесли 50 очков. Не могу не отметить смену на тренерском мостике, куда летом переехал Владимир Федотов из «Сочи».

Первый тур «кони» провели блестяще – обыграли «Урал», следом за чем добыли ещё две виктории и один раз сыграли вничью, что принесло 10 очков и четвёртую позицию в турнирной таблице.



«Ахмат» порадовал содержательной игрой, но в итоге подвела концентрация, что стало причиной нестабильных поединков и в новом турнире – по две победы и ничьи принесли восемь баллов и восьмое место. В этом поединке я надеюсь на поддержку трибун, которая позволит столичной команде добиться успеха, при этом разгрома я не жду – Грозный неплохо выглядит в разрушении.



Моя ставка – победа ЦСКА в один гол за 3.54».

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