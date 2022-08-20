Эксперты назвали шансы Усика нокаутировать Джошуа в реванше

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO Александром Усиком, который представляет Украину, и Энтони Джошуа из Великобритании.



Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа на битве взглядов.



Вечер бокса начнётся в 18:00, а Джошуа и Усик выйдут на ринг не ранее 23:00 мск. В первом поединке украинец оказался сильнее единогласным решением судей.



Ставки на победу Александра Усика принимаются с коэффициентом 1.57. Заключить пари на победу Энтони Джошуа предлагается с коэффициентом 2.90. Вероятность ничейного исхода оценивается в 29.0.



Если бой пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 1.87. Досрочная победа одного из боксёров доступна за 2.02.



Победа Усика нокаутом идёт за 3.15, это примерно 31% вероятности. Победа Джошуа нокаутом идёт за 4.05.

Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.

Руслан Проводников: ситуация на Украине придаст Усику мотивации.

Дерек Чисора: я гарантирую, что Джошуа отправит Усика в нокаут.

Костя Цзю дал прогноз на бой Усик — Джошуа.

Команда Джошуа пыталась отстранить украинского судью от боя с Усиком.



Названы гонорары Усика и Джошуа за бой-реванш.



Прогноз Тедди Атласа с коэффициентом 3.24 на реванш Усик — Джошуа.