«Динамо» — «Спартак»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт

«Динамо» оказалось сильнее «Спартака» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Московское дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и закончилось со счётом 1:0.
Василий Уткин высказался о жуткой ошибке Умярова в дерби с «Динамо».
В середине первого тайма мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал к Константину Тюкавину, который уверенно реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро, который совершил фол на Квинси Промесе.
«Спартак» прервал серию из 12 матчей чемпионата России с забитыми мячами. В предыдущий раз красно-белые не забивали в игре РПЛ 2 апреля, когда уступили «Локомотиву» (0:1).
«Динамо» набрало 12 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 13 баллами остаётся на первой позиции, но может лишиться лидерства в РПЛ по итогам матчей воскресенья.
На московском дерби работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
Победа над «Спартаком» стала для бело-голубых исторической: прежде они не обыгрывали красно-белых на своём поле в чемпионате России всухую.
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