«Монако» — «Ланс»: результат матча чемпионата Франции, кто победил, как сыграл Головин

«Монако» разгромно проиграл «Лансу» в третьем туре чемпионата Франции по футболу. Игра состоялась на стадионе «Луи II».

«Арсенал» впервые с 2004 года выиграл три стартовых матча в АПЛ.

«Ланс» вышёл вперёд на седьмой минуте благодаря голу Луа Опенда. Через полчаса Дейер Мачадо удвоил преимущество гостей.

На 41-й минуте Бенуа Бадьяшиль сократил отставание монегасков. В дебюте второго тайма футболист «Монако» Секо Фофана отправил мяч в свои ворота.

В середине игрового отрезка хозяева остались в меньшинстве – Вандерсон получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 78-й минуте Уэсли Саид забил четвёртый гол «Ланса».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 56-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.



«Ланс» набрал семь очков в трёх турах Лиги 1, на счету «Монако» четыре балла.

Карпин высмеял ростовского министра спорта цитатой из комедии Гайдая.

Президент «Реала»: Каземиро полностью заслужил решать свою судьбу самому.



«Локомотив» покинул зону стыковых матчей после победы над «Химками».



Йоканович: победу над «Спартаком» отмечу пивом.

Гончаренко объяснил поражение в первом матче после возвращения в «Урал».