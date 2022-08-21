«Монако» — «Ланс»: результат матча чемпионата Франции, кто победил, как сыграл Головин

«Монако» разгромно проиграл «Лансу» в третьем туре чемпионата Франции по футболу. Игра состоялась на стадионе «Луи II».
«Арсенал» впервые с 2004 года выиграл три стартовых матча в АПЛ.
«Ланс» вышёл вперёд на седьмой минуте благодаря голу Луа Опенда. Через полчаса Дейер Мачадо удвоил преимущество гостей.
На 41-й минуте Бенуа Бадьяшиль сократил отставание монегасков. В дебюте второго тайма футболист «Монако» Секо Фофана отправил мяч в свои ворота.
В середине игрового отрезка хозяева остались в меньшинстве – Вандерсон получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 78-й минуте Уэсли Саид забил четвёртый гол «Ланса».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 56-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.
«Ланс» набрал семь очков в трёх турах Лиги 1, на счету «Монако» четыре балла.
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