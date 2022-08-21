ЦСКА — «Ахмат»: эксперты оценили шансы армейцев догнать «Спартак»

21 августа пройдёт матч 6-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА – «Ахмат». Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» с коэффициентом 8.00.

Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». В случае победы подопечные Владимира Федотова наберут 13 очков и догонят «Спартак» в турнирной таблице.

Явным фаворитом считается ЦСКА. Поставить на победу красно-синих предлагают с коэффициентом 1.81. Успех гостей из Грозного оценивается в 4.68. На ничью дают коэффициент 3.84.



Аналитики не уверены, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

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